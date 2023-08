Bad Wörishofen

Petition: Über 200 Wörishofer setzten sich für den Erhalt ihres Freibades ein

Das Freibad in Bad Wörishofen muss erhalten werden, so wie es ist, fordern über 200 Bürgerinnen und Bürger in einer Petition.

Plus Der Zustand des Freibads von Bad Wörishofen hat viele Bürgerinnen und Bürger alarmiert. Sie befürchten eine Schließung, wenn jetzt nciht gehandelt wird.

Sommerhitze satt, doch Abkühlung im Bad Wörishofer Freibad ist nicht an jedem Tag möglich. Seit Donnerstag immerhin wurde die Zahl der geschlossenen Tage auf zwei pro Woche verkürzt. Der Personalmangel dauert jedoch an. Derweil formiert sich Widerstand gegen eine Neuausrichtung des Bades, wie sie jüngst im Stadtrat Thema war.

Bekanntlich wird das Freibad im Sonnenbüchl 2024 bereits 60 Jahre alt und ist entsprechend baufällig. Das Bad muss dringend saniert werden. Nun gibt es eine Petition mit mehr als 200 Unterschriften an Bürgermeister und Stadtrat, die sich für den Erhalt des Freibades ausspricht, allerdings so wie es ist. "Ich denke, wenn man die Petition am Badeingang auslegen würde, hätte man sehr schnell ein Vielfaches an Unterschriften", glaubt Karin Zaunberger, die über das Ergebnis der Unterschriftenaktion informierte.

