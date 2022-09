Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Petra Löwenthal brachte bei Olympia 1972 die Medaillen zu den Siegern

Plus Als Hostess bei den Olympischen Spielen überreichte sie Medaillen an Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth und Mark Spitz. Ein anderer Sieg berührte sie aber noch mehr.

Von Maria Schmid

Am 5. September jährt sich der Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München zum 50. Mal. Für die Diplom-Volkswirtin Dr. Petra Löwenthal, die damals Hostess war, ist das bis heute unfassbar. „Ich war gerade bei meinem Vater in Ulm im Krankenhaus und hörte die Nachrichten. Sofort fuhr ich nach München zurück.“ Sie erinnert sich: „Es lag so viel Spannung, so viel Angst in der Luft. Terror, das hatten wir jungen Mädchen noch nie erlebt. Geiselnahme – wie geht man damit um? Wie können Menschen diese heiteren – ja, unglaublich fröhlichen Spiele so zerstören?“

