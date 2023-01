Bad Wörishofen

vor 31 Min.

Pfarrerin Schnütgen: „Ziviler Ungehorsam gehört zur Demokratie“

Dr. Tatjana Schnütgen, evangelische Pfarrerin in Bad Wörishofen. Sie engagiert sich für den Klimaschutz und würde gerne auch in Bad Wörishofen eine Gruppe der „Christians for Future“ gründen.

Plus Bad Wörishofens Pfarrerin Tatjana Schnütgen engagiert sich bei „Christians for Future“, für den Klimaschutz und gegen Projekte wie den B12-Ausbau. Warum sie das tut.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Fridays for Future und Letzte Generation waren 2022 in aller Munde – und damit der Kampf gegen den Klimawandel. „Ich verstehe die Not der jungen Leute“, sagt Bad Wörishofens evangelische Pfarrerin Dr. Tatjana Schnütgen, die selbst bei Klima-Demonstrationen Flagge zeigt. Der Bewahrung der Schöpfung sollten sich auch die Christen verschreiben, findet Schnütgen. Sie hat in ihrem ersten Jahr in Bad Wörishofen Projekte dazu angestoßen, das nächste könnte die Gründung der „Christians for Future“ in der Kneippstadt sein.

