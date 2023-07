PFAS-Testergebnis für Wörishofer Trinkwasser liegt vor

PFAS-Industriechemikalien gelten als gesundheitsschädlich. Die Stadtwerke haben jetzt das Wörishofer Wasser auf Spuren der Substanzen untersucht.

In Deutschland gilt seit dem 24. Juni eine neue Trinkwasserverordnung. Sie regelt auch den künftigen Umgang mit PFAS, einer Gruppe von gesundheitsschädlichen Industriechemikalien. PFAS gelten als Ewigkeitschemikalien und als Gefahr für die Gesundheit. Eine Kontrollpflicht gab es bislang aber nicht. In Bad Wörishofen haben die Stadtwerke das Trinkwasser mittlerweile auf die Substanzen untersuchen lassen.

Die neue Trinkwasserverordnung nimmt auch die Industriechemikaliengruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (⁠PFAS⁠) ins Visier, von denen einige bis in das Trinkwasser vordringen. "Dabei handelt es sich um eine Gruppe von mehreren tausend äußerst stabilen Verbindungen, die unter anderem für die Herstellung von Kosmetika, Kochgeschirr oder Textilien verwendet werden", heißt es in einer Erläuterung des Umweltbundesamtes. "Stoffe aus der PFAS-Gruppe bauen sich nur schwer ab, reichern sich in der Umwelt und im Körper von Menschen und Tieren an und können zu gesundheitlichen Schäden führen." Gemeinsam mit anderen europäischen Behörden fordert das Umweltbundesamt eine EU-weite Beschränkung von PFAS.

Was sind PFC/PFAS? Verwendung, Verbreitung und Folgen 1 / 4 Zurück Vorwärts PFC/PFAS Per- und polyfluorierte Chemikalien/Alkylsubstanzen (PFC/PFAS) sind organische Verbindungen, bei denen an den Kohlenstoffketten die Wasserstoffatome teilweise oder vollständig durch Fluoratome ersetzt sind. Die Gruppe umfasst über 3000 verschiedene Stoffe.

Verwendung PFC weisen Wasser, Öl, Fette und Schmutz ab. Sie werden seit den 1950er-Jahren industriell hergestellt, mittlerweile ist die Produktion stark eingeschränkt. PFC haben aber besondere Eigenschaften – weshalb sie nach wie vor in vielen Alltagsprodukten vorkommen, zum Beispiel in Kochgeschirr, Textilien und Papier, in Outdoor-Kleidung, in Pappbechern und Pizzakartons, in Skiwachsen und in Lacken. PFC befinden sich in Feuerlöschschäumen und Teflonprodukten, Kälte- und Treibmitteln und in Pestiziden.

Umwelt In die Umwelt können PFC bei ihrer Herstellung gelangen. Doch auch beim Gebrauch und der Entsorgung der Produkte können sie freigesetzt werden. Wasserlösliche PFC werden über Flüsse und Meere global verteilt. Sogar in der Arktis und den dort lebenden Tieren werden diese Verbindungen gefunden. Flüchtige PFC, zum Beispiel aus Imprägniersprays, können über weite Strecken in der Atmosphäre transportiert werden. Über Niederschlag gelangen sie in den Boden und in die Gewässer.

Folgen Viele PFC reichern sich in der Umwelt sowie im menschlichen und tierischen Gewebe an. Der Mensch nimmt PFC hauptsächlich über die Nahrung oder über Trinkwasser auf. Auch erhöhte Konzentrationen von PFC in der Innenraumluft, beispielsweise durch Teppiche mit schmutzabweisender Ausrüstung, tragen zur PFC-Belastung des Menschen bei. Einige PFC stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. (cli) (Quelle: Umweltbundesamt)

Der neue Grenzwert für PFAS wird der Darstellung zufolge in zwei Stufen eingeführt. Ab dem 12. Januar 2026 gelten 0,1 Mikrogramm pro Liter (μg/L) als Summengrenzwert für eine Gruppe von 20 trinkwasserrelevanten PFAS-Substanzen. Für vier spezielle Substanzen aus der PFAS-Gruppe (PFHxS, ⁠PFOS⁠, ⁠PFOA⁠, PFNA) sieht die Verordnung ab 2028 zusätzlich einen Grenzwert von 0,02 μg/L für die Summe aus diesen Verbindungen fest.

Das sind die Ergebnisse der PFAS-Analyse für das Bad Wörishofer Trinkwasser

„Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben im Zuge der Eigenüberwachung bereits in diesem Frühjahr die in der Trinkwasserverordnung geforderten PFAS-Gruppen mit analysieren lassen", teilen nun die Stadtwerke mit. Die Ergebnisse der Analyse seien "aus unserer Sicht als sehr gut zu bewerten, da sowohl der Summenwert für eine Gruppe von 20 PFAS, als auch die Werte für vier spezielle Substanzen aus der PFAS-Gruppe deutlich unter den neuen Grenzwerten liegen“, heißt es weiter. Werkleiter Peter Humboldt ergänzt: „Ich freue mich, dass unser Trinkwasser und unsere Trinkwasserversorgung sowohl was die Inhaltsstoffe als auch den Geschmack, die Verfügbarkeit und die Wasserpreise angeht, sehr gut aufgestellt ist“. Die aktuelle Trinkwasseranalyse mit den entsprechenden Ergebnissen gibt es unter www.swbw.de/alles-ueber-wasser/wasserqualitaet/. (mz, mhe)

Lesen Sie dazu auch