Menschenaffe Udo hält die Wissenschaftsgemeinde auf Trab

Die Wanderausstellung rund um Menschenaffe Udo soll bald in Bad Wörishofen zu sehen sein. Außerdem wurde eine weitere ergiebige Grabungsfläche eröffnet.

Nicht mal ein Jahr ist der Förderverein „Udo – Danuvius guggenmosi“ alt. 58 Mitglieder haben ihn gegründet. Nun zählt der Verein bereits 121 Mitglieder. „Er befindet sich auf einem guten Weg, wenngleich es kein ruhiges erstes Jahr war“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins, Torsten Stöckle. In Bad Wörishofen können sich Bürger und Gäste ab dem 15. März selbst ansehen, was die Faszination Udo ausmacht. Der Sensationsfund aus der Nachbarschaft kommt ins Guggerhaus.

Um die Wanderausstellung zu „Udo“, wie der Menschenaffe und seine in der Hammerschmiede gefundenen Überreste landläufig genannt werden, ging es auch bei der Vereinsversammlung. Gegenwärtig ist die Ausstellung in der Gemeinde Germaringen zu bestaunen. Die Sommermonate über wird sie im Unterallgäu Station machen – im Benninger Ried inmitten der Riednelken. Ab Sonntag, 26. Februar, bis Ende Juni ist sie Gast in Ingolstadt. Auf Frage eines Zuhörers bejahte Stöckle die Bereitschaft, den Bereich Kempten zu bereisen. Bisher seien 50 Führungen in Anspruch genommen worden. In diesem Zusammenhang erwähnte Stöckle vor allem den Einsatz von Ingrid Göppel, die einen Großteil der Aktivitäten übernommen habe. Am Donnerstag, 2. März, werde von der Kaufbeurer Kulturstiftung eine sogenannte Kinder-Uni zum Thema Udo unter der Mitwirkung von Professorin Madelaine Böhme angeboten.

Ab Juli soll im Bereich der Hammerschmiede weiter gegraben werden

Stöckle informierte auch über die Bauvorhaben, einen Aussichtsturm oder eine Plattform und einen Info-Pavillon. Für diesen hatte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume bei seinem Besuch jüngst die vorzeitige Baugenehmigung im Gepäck. Die Entscheidung „Turm oder Plattform“ sei aber noch nicht gefallen. Diese hänge von einer Bodengrunduntersuchung ab, die noch nicht abgeschlossen ist. Man tendiere aber, soweit möglich, zu einem Aussichtsturm. Die 15,2 Kilometer lange Strecke „Rund um die Hammerschmiede – in der Heimat von Udo“ werde man mit Abzweigungen verkürzen, um eventuell gelangweilten und nörgelnden Kindern entgegenzukommen. Die Begleitung der Grabungssaison liege dem Verein natürlich besonders am Herzen. Professorin Dr. Madelaine Böhme zeigte sich überwältigt von den Funden im zwölften Grabungsjahr. Die hervorragenden Ergebnisse brächten die Wissenschaft voran, so die Paläontologin. In diesem Jahr sei wieder ein Ausgrabungszeitraum ab Juli vorgesehen, vorausgesetzt die Finanzierung steht.

Thomas Lechner leitet die Ausgrabungen in der Hammerschmiede. In seinem Jahresbericht für 2022 zieht er ein positives Fazit. Seine lebhaften Schilderungen ließen vor dem geistigen Auge der etwa 70 Zuhörerinnen und Zuhörer die Schnappschildkröte Dominik, Knochenteile einer Antilopenart sowie die Schnabelspitze eines Kormorans aus einer weit entfernten Vergangenheit vorbeiziehen. Man habe eine dritte, besonders ergiebige Grabungsfläche eröffnet. Im vergangenen Jahr waren es 43 Grabungstage mit 110 Teilnehmern, die eine Fläche von 200 Quadratmetern untersucht haben. 1666 Funde wurden dabei vermessen.

Lesen Sie dazu auch