Betrüger erbeuten in Bad Wörishofen mehrere tausend Euro

Kriminelle legen einen 78-jährigen Mann aus Bad Wörishofen mit einer Phishing-Mail herein. Dann ergaunern sie sich mit seinen Kreditkartendaten viel Geld.

Ein 78-jähriger Mann aus Bad Wörishofen wurde am Montag Opfer von Betrügern. Der Mann habe eine sogenannte Phishing-Mail erhalten, berichtet die Polizei. Diese E-Mail stammte angeblich von der Bank des Mannes, allerdings war die Mail gefälscht. Sie enthielt den Hinweis, dass die Kreditkarte des 78-Jährigen aufgrund von Sicherheitsproblemen gesperrt worden sei.

Ein Link in der Phishing-Mail führt zur Eingabe sensibler Kreditkartendaten

Der Mann öffnete den Link in der Mail und gab dann, wie gefordert, seine Kreditkartendaten und sein Passwort ein. Zudem wurde der Mann aufgefordert, die per SMS erhaltene TAN, eine Geheimzahl, einzugeben. Das tat der 78-Jährige ebenfalls. Am nächsten Tag stellte er fest, dass unberechtigt Abbuchungen in mittlerer vierstelliger Höhe mit seiner Kreditkarte getätigt wurden. (mz)