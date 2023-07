Bad Wörishofen

Pilotprojekt in Bad Wörishofen soll Platz für mehr Geflüchtete schaffen

Die Notunterkunft in Bad Wörishofen ist mittlerweile an ihrer Aufnahmekapazität angelangt.

Plus Das Unterallgäu muss weit mehr Flüchtlinge aufnehmen als gedacht. Zudem kündigt die Regierung Unterkünfte. Aktuell gibt es keinen Platz für die Menschen.

Von Markus Heinrich

Der Landkreis Unterallgäu muss heuer weit mehr Geflüchtete aufnehmen, als bislang bekannt war. Doch die Unterkünfte, allen voran jene in Bad Wörishofen, platzen bereits jetzt aus allen Nähten. "Stand jetzt kriegen wir die Menschen nicht unter", sagt Doris Back vom Landratsamt. Mit einem Pilotprojekt in Bad Wörishofen soll jetzt versucht werden, wieder Platz in den Unterkünften zu schaffen.

Im Landkreis Unterallgäu treffen im zweiten Halbjahr 600 zusätzliche Geflüchtete ein. Diese Zahl nennt Jörg Rosa von der Ausländerbehörde des Landratsamts. Rosa bestätigte damit auch entsprechende Informationen unserer Redaktion. Es handele sich dabei vor allem um sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan, Einheimische also, die einst der Bundeswehr geholfen haben und nun fliehen mussten. Wo diese Menschen untergebracht werden sollen, ist derzeit aber völlig offen. "Wir müssten dazu 600 neue Plätze schaffen", verdeutlicht Rosa auf Nachfrage. Landrat Alex Eder (FW) betont, dass zu dieser Zahl auch noch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kämen, deren Zahl man noch gar nicht abschätzen könne. Ein harter Kriegswinter, so Rosa, könne schnell dazu führen, dass die Zahlen ansteigen. Das kann schnell gehen, denn derzeit erfüllt das Unterallgäu seine Verpflichtung zur Aufnahme von Ukrainern nur zu 63 Prozent. 90 Prozent sind es bei Asylbewerbern. Doch das ist noch nicht alles.

