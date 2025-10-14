„Fast ein Eldorado“: Bad Wörishofens Kurpark ist ein Geheimtipp für Pilzsammler

Bei strahlend blauem Himmel war eine große Gruppe Pilzbegeisterter der Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Bad Wörishofen zur Pilzwanderung durch den Kurpark gefolgt. Auf kleinstem Raum fand der Pilzberater des Landkreises Unterallgäu Dr. Manfred Fischer unter dem alten Baumbestand wunderschön anzusehende bunte Pilzarten – von schmackhaft bis hochgiftig.

Auf kleinstem Raum wurde eine Vielfalt zauberhaft anzusehender bunter Pilze im Kurpark entdeckt. Foto: Kathrin Elsner

Mit Sammelkorb und großer Begeisterung setzen sich zahlreiche Pilzfans mit Fischer in Bewegung und werden bereits auf den ersten Metern der Pilzwanderung fündig. „Der Kurpark ist mykologisch fast ein Eldorado“, freut sich Fischer, er selbst hat hier bereits über 120 Arten gefunden und katalogisiert. Der Grund liegt für den leidenschaftlichen Mykologen, also Pilz-Wissenschaftler, auf der Hand: Die extrem artenreiche und alte Baumvielfalt, die zum Überleben Pilzpartner benötigten.

So „arbeiten“ Bäume und Pilze in Bad Wörishofen zusammen

Bäume und Mykorrhizapilze bilden über das Wurzelgeflecht symbiotische Lebensgemeinschaften – der Pilz versorgt den Baum mit Wasser und Mineralstoffen, der Baum liefert dem Pilz Zucker aus der Photosynthese. „Mykorrhizapilze kann man nicht züchten, da braucht man immer einen Baum dazu“, erklärt Fischer. Mit Feuereifer halten die Pilzwanderer unter den alten Bäumen Ausschau nach besonderen Pilzen und finden innerhalb kürzester Zeit die unterschiedlichsten Arten – alle wunderschön und teils poppig bunt anzusehen, essbar ist jedoch nur ein ganz kleiner Teil davon.

„Dieses Jahr gibt es extrem viele Vergiftungen“

„Dieses Jahr gibt es extrem viele Vergiftungen“, warnt der Pilzberater, „es ist völlig unmöglich, anhand eines Bildes einen Pilz zu erkennen“. Penibel genau müsse jedes Merkmal unter die Lupe genommen werden, beispielsweise Stiel, Hut, Huthaut, Fruchtschicht, Sporenfarbe und Milchsaft, auch die Umgebung, in der er wächst, sei ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Um ganz sicher zu sein, sei oft eine mikroskopische Betrachtung notwendig, da es allein in Bayern etwa 5000 Pilzarten gibt.

Eine echte Schönheit ist der Fleischrote Gallerttrichter. Foto: Kathrin Elsner

„Bitte vergessen Sie Pilzerkennungs-Apps“, betont Fischer, „da sind Fehlbestimmungen vorprogrammiert“. Wie wichtig die genaue Bestimmung ist wird schnell klar, als er einen der gefährlichsten Giftpilze, den Grünen Knollenblätterpilz, findet. Schon der Verzehr eines einzigen Grünen Knollenblätterpilzes könne zum Tode führen, betont der Pilzberater und schockt damit einige in der Runde so sehr, dass sie spontan entscheiden, das Risiko des Pilzsammelns zum Verzehr nie einzugehen. „Ich bleibe bei meinen gekauften Champignons“, ist mit einem Augenzwinkern zu hören. Andere sind sich jedoch einig, die wohlbekannten Arten für die Bratpfanne durchaus in der Natur sammeln zu wollen, denn: „Pilze aus dem Wald schmecken ganz anders“.

So müssen Pilze zubereitet werden, damit sie unbedenklich sind

Doch auch bei Speisepilzen sei grundsätzlich Vorsicht geboten, erklärt Fischer, da die meisten nicht roh genießbar sind und vor dem Genuss bei mindestens 80 Grad Celcius mindestens 15 Minuten gebraten oder gekocht werden sollten. Zudem sei die Frische der Pilze wichtig, da sich bei alten Pilzen das Eiweiß zersetzt, was ebenso zu Vergiftungen führen kann. Da manche Arten nach wie vor radioaktiv belastet sind und zudem teilweise Schwermetalle wie Cadmium oder Quecksilber anreichern, rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu essen.

Die Pilzwanderung in Bad Wörishofen wird schnell zum Erlebnis

Völlig ungefährlich ist jedoch das reine Ansehen der Naturschönheiten, und hier kommen die Pilzwanderinnen und Pilzwanderer im Kurpark voll auf ihre Kosten. Grünblättrige Schwefelköpfe, Hallimasche, Gepanzerte Raslinge, Nebelgraue Trichterlinge, Mehl-Räslinge, Violette Rötelritterlinge, Birnenstäublinge, Semmelgelbe Schleimköpfe, Blutrote Täublinge und mehr werden bewundert. „Alle zwei Meter findet er einen Pilz, Wahnsinn“, freut sich ein Teilnehmer und strahlt. Mit leuchtenden Augen entdeckt Fischer sogleich noch Fleischrote Gallerttrichter, „eine echte Schönheit“. Doch es kommt für den Pilzberater noch besser: Unter einer Kiefer findet er zum allerersten Mal im Kurpark einen winzig kleinen Ohrlöffel-Stacheling, der mit Begeisterung umgehend dokumentiert wird. Am Ende der Pilzwanderung werden die zauberhaft bunten Pilze ausgebreitet, den Betrachtern bietet sich ein faszinierendes Bild 25 verschiedener Arten.

Unter einer Kiefer fand Dr. Manfred Fischer einen winzig kleinen Ohrlöffel-Stacheling. Foto: Kathrin Elsner

Wer tiefer in das faszinierende Thema Pilze einsteigen möchte, wird nicht nur in einschlägiger Fachliteratur fündig. Die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Mykologie dgfm-ev.de enthält zahlreiche wichtige Informationen wie beispielsweise eine Positivliste der Speisepilze, Verbreitungskarten in Deutschland und Adressen von Pilzberatungen. Vor Ort in Bad Wörishofen können Pilzsammler, die unsicher bei der Bestimmung sind, ein Exemplar in der Bahnhof-Apotheke abgeben. Der Pilz wird Pilzberater Dr. Manfred Fischer übergeben, der die Art bestimmt und den Sammler telefonisch kontaktiert.