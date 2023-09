Bad Wörishofen

Pohl und Gruschka machen nach Verkauf des Sebastianeums Bad Wörishofen Druck

Das Sebastianeum in Bad Wörishofen wurde 1891 von Sebastian Kneipp gegründet.

Plus Das Sebastianeum Bad Wörishofen wird geschlossen. Nun wird Kritik am Umgang der Barmherzigen Brüder mit den Beschäftigten laut. Was Pohl und Gruschka fordern.

Von Markus Heinrich

Mit dem Sebastianeum hat der Orden der Barmherzigen Brüder nun auch die letzte der drei Stiftungen Kneipps verkauft. Das Sebastianeum in der Fußgängerzone wird Ende Oktober geschlossen. Seitdem unsere Redaktion den Verkauf an den Unternehmer Dieter Glass öffentlich gemacht hat, rollt eine Welle der Empörung durch die Stadt. Scharfe Kritik kommt nun auch von Bernhard Pohl, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Landtag, sowie von Bad Wörishofen ehemaligem Bürgermeister Paul Gruschka (FW).

Pohl und Gruschka haben einen zweiseitigen Brief an Frater Rudolf Knopp und Ansgar Dieckhoff vom Provinzialat der Barmherzigen Brüder in München geschickt. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Man sei "außerordentlich befremdet" über die Informationspolitik des Ordens, heißt es darin. "Offenbar haben Sie, wenn man den Worten des ersten Bürgermeisters Herrn Welzel Glauben schenken darf, auch einer Information des Stadtratsgremiums von Bad Wörishofen widersprochen", werfen Pohl und Gruschka dem Orden vor.

