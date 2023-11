Polizei bekommt verdächtiges Paket: Feuerwehr und LKA im Einsatz

Bei der Polizei Bad Wörishofen ging ein Paket ein, das den Beamten dort nicht ganz geheuer war. Am Ende musste die Berufsfeuerwehr München ran.

Bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ging auf dem Postweg ein Paket eines Mannes ein. "In einem beigefügten Brief erstattete er Anzeige wegen mehrerer Delikte, bei denen er geschädigt worden sei", teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. "In dem Brief verwies der Mann auf das Paket."

Spezialisten der Berufsfeuerwehr München untersuchten das Paket aus Bad Wörishofen

Als Polizisten das Paket unter die Lupe nahmen, fanden sie eine Warnung vor einem chemischen Stoff, aufgebracht auf einer Dose. Die Polizei schaltete das Landeskriminalamt ein. Die Experten dort wiederum beauftragten Spezialisten der Berufsfeuerwehr München mit den weiteren Untersuchungen. "Im Rahmen der Untersuchung konnten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe festgestellt werden", teilte die Polizei mit. Das Anliegen des Absenders werde nun bearbeitet. (mz)

