Polizei bringt zwei Seniorinnen in Bad Wörishofen nach Hause

Zeugen meldeten sich bei der Bad Wörishofer Polizei und die Beamten bringen zwei desorientierte Seniorinnen nach Hause.

Gleich zwei alte Damen hat die Bad Wörishofer Polizei Samstagnachmittag nach Hause gebracht. Im ersten Fall wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine für die Sommerhitze zu warm bekleidete alte Dame in der Eichwaldstraße spazieren geht. Die teilweise desorientierte Dame war auf der Fahrbahn unterwegs und wurde von den Polizisten in ihr Seniorenheim zurückgebracht. Im zweiten Fall brachte eine Frau eine ebenfalls desorientierte Seniorin zur Polizeistation. Die Beamten fanden heraus, dass die Frau in einem Seniorenheim wohnt und brachten sie ebenfalls zurück. (mz)