Polizei entdeckt Glücksspielgeräte in ehemaliger Wörishofer Gaststätte

Spielautomaten bescheren einer Betreiberin nun Ärger mit den Behörden. Es ist in Bad Wörishofen nicht der erste Verstoß gegen die Richtlinien für Glücksspiel.

Erneut hat die Polizei in Bad Wörishofen Verstöße gegen geltendes Recht festgestellt. Erneut ging es dabei um Glücksspiel. Die Polizei entdeckte am Donnerstag zwei betriebsbereite Geldspielgeräte in einem Nebenraum einer nicht mehr betriebenen Gaststätte. Der Nebenraum war von außen zugänglich. Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit dürfen laut Polizei allerdings nur in Schank- und Speisewirtschaften stehen. „Da die Gaststätte bereits seit Längerem nicht mehr betrieben wird, dürfen auch die Spielautomaten dort nicht betrieben werden“, erläutert ein Polizeisprecher. Die Betreiberin erwarte nun ein Bußgeld, welches vom Landratsamt Mindelheim festgesetzt wird.

Kürzlich erst hatte die Polizei Verstöße im Umgang mit Spielautomaten entdeckt, Mitte Februar gab es sogar eine Razzia in Bad Wörishofen. Damals ging es allerdings um den Verdacht illegaler Pokerrunden in einer Gaststätte im Gewerbegebiet. (mhe)

