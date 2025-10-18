Nach SEK-Einsatz: Polizei stellt zahlreiche Waffen sicher

Ein Vermieter soll seinen Mieter mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Elektroschocker verletzt haben. Resultat war ein Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Bad Wörishofen. Das Spezialeinsatzkommando SEK stürmte das Wohnhaus an der Promenadestraße, auch das Unterstützungskommando USK war an dem Einsatz beteiligt. Nun teilte die Polizei mit, welche Waffen in dem Gebäude gefunden und sichergestellt wurden.

Es handele sich um zahlreiche erlaubte, aber auch unerlaubte Waffen, darunter „auch die beiden Tatwaffen“, wie die Polizei mitteilt. Der 51-jährige Tatverdächtige müsse sich deshalb auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Gegen den Mann wurde zuvor bereits wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein 30-jähriger tunesischer Staatsbürger bereits am Mittwochnachmittag bei den Behörden. Er gab an, von seinem 51-jährigen deutschen Vermieter bedroht worden zu sein. Der Vermieter soll ihn nicht nur mit einer Schusswaffe bedroht, sondern auch mit einem Elektroimpulsgerät angegriffen und verletzt haben. Der 30-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 51-Jährige habe Widerstand geleistet und sei dabei verletzt worden

Aufgrund der gemeldeten Waffe entschied die Polizei, das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzuzuziehen. Die Spezialkräfte stürmten daraufhin das Haus des Beschuldigten und nahmen den 51-Jährigen fest. Nach Angaben der Polizei leistete der Mann bei der Festnahme Widerstand und wurde dabei leicht verletzt. Der 51-Jährige durfte die Polizeiinspektion noch am selben Abend wieder verlassen.