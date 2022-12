Polizei fasst entflohenen Häftling in Bad Wörishofen

Ein 40-Jähriger ist aus der Psychiatrie entflohen und hat versucht, sich in einer Regentonne zu verstecken. Ärger bringt ihm aber noch etwas anderes ein.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sie bereits am Freitagnachmittag in Bad Wörishofen einen entflohenen Häftling festgenommen. Der 40-Jährige sei mit mehreren Haftbefehlen gesucht worden. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, war der Mann in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht, wurde aber nicht als gefährlich eingestuft. Deshalb, so die Pressestelle, sei nicht öffentlich nach dem Mann gefahndet worden.

Der entflohene Häftling hatte einen gefälschten Führerschein dabei

Bei seiner Flucht versuchte dieser laut Polizei, sich einer Regentonne zu verstecken. Dort wurde er jedoch von Beamten entdeckt, die ihn ins Gefängnis brachten. Mit dem gefälschten Führerschein, den sie bei ihm fanden, hat er sich weiteren Ärger eingehandelt.