Polizei fasst Unfallflüchtigen

Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei in Bad Wörishofen einen Fall von Unfallflucht klären: Ein 57-Jähriger hatte am Samstag in der Lindenstraße mit seinem Lkw ein geparktes Auto angefahren und sich nicht um den Schaden in Höhe von 4000 Euro gekümmert. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den 57-Jährigen wenig später zuhause antraf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (mz)