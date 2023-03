Polizei fesselt Randalierer vor der Therme Bad Wörishofen

Ein 21-Jähriger löst einen Polizeieinsatz an der Therme Bad Wörishofen aus. Bei dem Einsatz wird eine Polizistin verletzt.

Die Polizei hat am Dienstagabend einen Mann vor der Therme Bad Wörishofen festgenommen. Die Polizei wurde zur Therme gerufen, da dort ein junger Mann alkoholisiert randaliere. Die Beamten trafen den 21-Jährigen im Bereich des Parkplatzes vor dem Großbad an. "Er war äußerst aggressiv und schlug in Richtung eines der eingesetzten Beamten, weshalb die Beamten ihm Handfesseln anlegten", teilte ein Polizeisprecher mit.

Im Krankenhaus habe der Mann nach dem Zwischenfall an der Therme Bad Wörishofen die Untersuchung verweigert

Der junge Mann habe sich zu Boden fallen lassen und massiv Widerstand geleistet. Er habe in Richtung der Polizisten getreten, eine Beamtin sei dabei leicht verletzt worden. Der Mann habe über Schmerzen aufgrund von bereits vorhandenen Verletzungen geklagt. Deshalb wurde er in ein Krankenhaus gebracht. "Dort verweigerte er jedoch eine Untersuchung durch den diensthabenden Arzt", berichtet die Polizei. Den 21-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes und Körperverletzung. (mz)