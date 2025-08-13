Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Bad Wörishofen: Polizei schlichtet Streit bei der Friedenslinde

Bad Wörishofen

Polizei schlichtet Streit bei der Friedenslinde

Zwei Personen haben sich in Wörishofen um einen Parkplatz gestritten und sind dabei auch handgreiflich geworden
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste in Bad Wörishofen einen Streit schlichten. (Symbolbild)
    Die Polizei musste in Bad Wörishofen einen Streit schlichten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Da half auch der Name nichts: In der Straße „Zur Friedenslinde“ sind am Montag zwei Personen aneinander geraten, weil sie sich um einen Parkplatz gestritten haben. Laut Polizei schubste ein 63-jähriger Mann seine 66-jährige Kontrahentin, die mit den Händen in Richtung des Mannes schlug. Bei dem Streit wurde niemand verletzt, beide Beteiligten müssen jedoch mit einer Anzeige rechnen, heißt es im Polizeibericht. (mz) 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden