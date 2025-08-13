Polizei schlichtet Streit bei der Friedenslinde

Da half auch der Name nichts: In der Straße „Zur Friedenslinde“ sind am Montag zwei Personen aneinander geraten, weil sie sich um einen Parkplatz gestritten haben. Laut Polizei schubste ein 63-jähriger Mann seine 66-jährige Kontrahentin, die mit den Händen in Richtung des Mannes schlug. Bei dem Streit wurde niemand verletzt, beide Beteiligten müssen jedoch mit einer Anzeige rechnen, heißt es im Polizeibericht. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis