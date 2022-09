Polizei stellt neuen Chef vor: Kein Wort über suspendierten Vorgänger

Plus Seit Mai 2021 leitete Robert Stephan die Inspektion kommissarisch, nun auch offiziell. Über die Abberufung seines Vorgängers verliert die Polizei weiter kein Wort.

Monatelang leitete Robert Stephan die Bad Wörishofer Polizeiinspektion kommissarisch, jetzt wird er auch offiziell zum Bad Wörishofer Polizeichef ernannt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag auf seiner Homepage mitteilt, wird Erster Polizeihauptkommissar Robert Stephan ab sofort zum Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen bestellt. Seit Mai 2021 hatte er die Dienststelle kommissarisch geführt. Mit keiner Silbe erwähnt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West jedoch die Vorgeschichte – für viele Beobachter ein nicht sehr rühmliches Kapitel für die Verantwortlichen im Polizeipräsidium. Dass die Stelle des Bad Wörishofer Polizeichefs überhaupt vakant war, liegt an der Abberufung des langjährigen Leiters der PI Bad Wörishofen.