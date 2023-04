Polizei stellte in Bad Wörishofen Anrufbetrügern eine Falle

Eine tanzende 15-Jährige, die Polizisten in Bad Wörishofen den Mittelfinger zeigte, erregte Aufsehen. Doch gesucht hat die Polizei jemand ganz anderen.

Einen Tag nach dem Zwischenfall mit einer tanzenden, Polizisten den Mittelfinger zeigenden, 15-Jährigen wird klar, wen die Ermittler eigentlich am Bahnhof von Bad Wörishofen gesucht hatten. Die Polizei hatte gehofft, in dem Bereich Betrüger zu schnappen, die zuvor versucht hatten, einer älteren Frau aus Bad Wörishofen am Telefon Geld abzuknöpfen.

Es handelte sich um eine der bekannten Betrugsmaschen. Die Frau aus Bad Wörishofen ahnte den Schwindel, ging zum Schein darauf ein und informierte dann die Polizei. Mehrere Einsatzkräfte in zivil warteten dann im Bereich um den vereinbarten Treffpunkt vor einer Bank, wie Holger Stabik auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Er ist der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Allerdings hätten die Betrüger wohl zwischenzeitlich Lunte gerochen, vermutet Stabik. Es tauchte niemand auf.

Die Betrüger ahnten wohl, was ihnen in Bad Wörishofen blüht, glaubt Polizeisprecher Stabik

Stattdessen tanzte direkt neben einem Zivilpolizisten ein 15 Jahre altes Mädchen "belustigt im Rücken der Beamten und zeigte ihnen immer wieder den Mittelfinger", wie es im Polizeibericht hieß. Zeitgleich hatten uniformierte Polizisten am Bahnhof Personalien kontrolliert. Nun wird gegen die 15-Jährige wegen mehrfacher Beleidigung ermittelt.

