Polizei sucht in Bad Wörishofen nach Einbrechern und Winterreifen-Sündern

Eine große Kontrolle der Polizei in Bad Wörishofen bringt mehrere Verstöße ans Licht.

Die Polizei Bad Wörishofen hat am Nikolaustag eine große Kontrolle in Bad Wörishofen organsisiert, gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei. Von 11 bis 15 Uhr nahmen die Polizistinnen und Polizisten am Parkplatz Unteres Hart der Umgehungsstraße St2015 Fahrzeuge unter die Lupe.

"Sie legten dabei einen Schwerpunkt auf die vorgeschriebene Ausrüstung anlässlich der aktuellen Witterungsbedingungen, mit weiterem Schwerpunkt auf die Einbruchs- und Eigentumskriminalität", teilte ein Polizeisprecher mit. Während der Kontrollen stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest und ahndeten diese. (mz)

