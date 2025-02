Polizei zieht 40-Jährigen ohne Führerschein aus dem Verkehr

Angezeigt wird ein 40-Jähriger, der in der Nacht auf Dienstag in der Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass dem 40-Jährigen der Führerschein entzogen worden war und er somit nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis war. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (mz)

Routinekontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis