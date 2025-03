Polizei zieht zwei Drogensünder aus dem Verkehr

Gleich zwei Drogensünder an einem Tag hat die Polizei in Bad Wörishofen aus dem Verkehr gezogen. Laut Pressebericht kontrollierten Beamte am Sonntagmorgen einen 47-jährigen Fahrer und stellten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Er gab zwar an, keine Betäubungsmittel konsumiert zu haben, jedoch verlief ein Drogenvortest positiv auf THC und Amphetamin, heißt es im Polizeibericht. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitennanzeige. Am Sonntagmittag wurde dann ein 25-jähriger Fahrer kontrolliert, auch bei ihm stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest: Ein Drogenvortest verlief positiv auf verschiedene verbotene Substanzen, heißt es weiter im Polizeibericht. Den Mann erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren mit einem empfindlichen Bußgeld. Seinen Heimweg musste er zu Fuß antreten. (mz)

