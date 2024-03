Polizeieinsatz in der Therme: Mann bietet mehreren Kindern Alkohol an

Ein Mann hat am Samstag in der Therme Bad Wörishofen drei Kindern einen Cocktail mit Alkohol angeboten. Ein achtjähriges Kind verständigte seine Eltern.

Einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gab es am Samstagnachmittag in der Therme Bad Wörishofen: Wie die Polizei berichtet, bot ein 32-jähriger Badegast drei Kindern einen alkoholhaltigen Cocktail an. Ein achtjähriges Kind trank demzufolge davon und vertraute sich kurz darauf seinen Eltern an. Zeugen hatten den Vorfall offenbar ebenfalls beobachtet.

Der Mann hat lebenslang Hausverbot in der Therme Bad Wörishofen

Der Sicherheitsdienst der Therme konfrontierte den Badegast mit dem Vorwurf und verständigte umgehend die Polizei. Den Mann, der Polizeiangaben zufolge selbst "erheblich alkoholisiert" war, erwartet nun Anzeige nach dem Jugendschutzgesetz. Gegen ihn wurde zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Badeanstalt ausgesprochen.