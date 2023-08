Polizeieinsatz wegen jaulendem Hund

Weil Passanten sich um das Wohl eines Hund sorgten, musste die Polizei helfen.

Passanten meldeten der Wörishofer Polizei am Freitag Hunde-Gejaule aus einem Wohnanhänger auf einem Parkplatz in der Nähe der Therme. Ein Polizeibeamter kletterte auf das Dach des Anhängers und konnte über die Dachluke erkennen, dass dasTier nicht in Gefahr war. Der Hundehalter wurde trotzdem ausgerufen und erschien nach wenigen Minuten. Sein Hund hatte Futter und Wasser und die Temperatur im Anhänger war angenehm. Das Tier hatte offenbar lediglich sein Herrchen vermisst, so die Polizei. (mz)