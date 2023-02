Polizisten in Bad Wörishofen beleidigt: Mann verbringt die Nacht in einer Zelle

Ein Mann sorgt in Bad Wörishofen gleich in zwei Bars für Ärger. Der Abend endet für ihn hinter Gittern.

Die Mitteilung über einen pöbelnden Mann in einer Bar an der Hauptstraße hat in Bad Wörishofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Streife am Mittwochabend an der Bar eintraf, habe sich der 43-Jährige auch gegenüber den Polizeibeamten "äußerst aggressiv" verhalten, die die Pressestelle des Polizeipräsidiums mitteilt. Der Mann war angetrunken. Als die Polizeibeamten ihm einen Platzverweis erteilten, habe er sie beleidigt.

Wenig habe der Mann dann in einer Bar im Klosterhof für Ärger gesorgt. Erneut rückte die Polizei an, erneut gab es einen Platzverweis. Weil der 43-Jährige diesen aber ignorierte, nahmen die Polizisten den Mann mit zur Inspektion. Dort musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. (mz)

