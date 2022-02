Bad Wörishofen

Post-Covid: Erst Kneipp brachte Linderung

Plus Ein Mann erkrankt schwer an Corona, ringt auf der Intensivstation um sein Leben und leidet noch Monate später an den Folgen. In Bad Wörishofen kann man ihm helfen.

Von Wilhelm Unfried

An Covid-19 oder einer der Mutanten zu erkranken ist oft schon schlimm genug. Die Folgen eines – auch vergleichsweise milden – Corona-Verlaufs können allerdings ebenfalls massiv sein. Einige Patienten brauchen nicht Wochen, sondern sogar Monate, ehe sie wieder völlig hergestellt sind. Von Post-Covid ist dann die Rede. Franz Moser ist 77 Jahre alt und war lange Zeit Bürgermeister in Hilzingen (Landkreis Konstanz). Nach einem fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt nach einer Corona-Infektion war er meilenweit von seiner früheren Vitalität entfernt: Er konnte sich kaum fortbewegen und rang immer wieder nach Luft. Sein Hausarzt verschrieb ihm nun eine Kneippkur und schon nach wenigen Tagen in Bad Wörishofen stellte er sichtlich zufrieden fest: „Ich fühle mich wohler und gesünder.“

