Malwettbewerb: Die Heimat mit Buntstiften entdecken

Dass Hans J. Kania einen wachen Blick dafür hat, das Umfeld für Kinder an der einen oder anderen Stelle zu verbessern, zeigt ein Rückblick auf sein Engagement der letzten Jahre. Gemeinsam mit Marieluise Vorwerk unterstützt er großzügig Projekte und ruft Neues ins Leben. Sei es das Piratenschiff im Pausenhof der Pfarrer-Kneipp-Grundschule Bad Wörishofen oder einen neuen Verkehrsgarten zum sicheren Üben für die jungen Radfahrer. Nun gibt es einen Malwettbewerb, der mit Preisen im Wert von 5000 Euro lockt.

Einige dieser Stationen sind nun in einem Wimmelbild des Kinderbuch-Illustrators Tobias Thies Illustrators versteckt. Gemeinsam mit Thurid Leinich hat er die Minibuch-Reihe „Luna & Basti“ ins Leben gerufen, um Gesundheitsbewusstsein bei Kindern auf spielerische Weise zu wecken. Diesmal können die Kinder Luna und ihren Teddy Basti auf Entdeckungsreise in die Region begleiten und das Ausmalbild mit bunter Farbe füllen. Kinder für die Kneippstadt und das Kneippland Unterallgäu zu begeistern, ist auch ein Anliegen von Landrat Alex Eder und Bürgermeister Stefan Welzel. Sie unterstützen die Initiative und sind Teil der Jury des Malwettbewerbs, den der Kneipp-Bund gemeinsam mit Hans J. Kania und Marieluise Vorwerk ausschreibt.

Der Hauptpreis ist ein Aufenthalt auf dem Waibelhof für die ganze Familie

Der erste Preis wird ein Aufenthalt für die ganze Familie auf dem Waibelhof sein, einem Bergbauernhof mit Kneipp-Erlebnis. Beim zweiten Preis geht es hoch in die Lüfte bei einer Ballonfahrt für bis zu fünf Personen. Und der dritte Preis sind Jahreskarten für den Allgäu Skyline-Park für die ganze Familie.

Das Wimmelbild liegt unter anderem im Landratsamt in Mindelheim sowie im Rathaus Bad Wörishofen zum Abholen bereit und zusätzlich als Download auf der Webseite des Kneipp-Bundes www.kneippbund.de bei „Kneipp-Tipps für Kinder“. Teilnehmen können Kinder bis zwölf Jahre. Das Alter werde bei der Bewertung berücksichtigt. Einsendeschluss ist der 11. November 2025.