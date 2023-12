Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Premiere: Wörishofer zeigen die Unterallgäuer Herbergssuche als Musical

Sanni Risch an ihrem Keyboard, an dem auch ihr neues Stück die „Unterallgäuer Herbergssuche“ entstanden ist.

Plus Ein ungewöhnliches Projekt kommt in Bad Wörishofen erstmals auf die Bühne. Maria und Josef ziehen durchs Unterallgäu, einen Stall gibt es aber nicht.

Von Helmut Bader

Sie ist eine der ältesten Geschichten der Welt und derzeit natürlich wieder im Mittelpunkt, denn die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Die Rede ist von der Herbergssuche von Josef und Maria auf dem Weg zu Christi Geburt und damit zu Weihnachten. Dass sich die Bad Wörishofer Vollblutmusikerin Sanni Risch nun auch dieses Themas angenommen hat, ist eigentlich nur folgerichtig nach ihren Musicals über Sebastian Kneipp und über den Heiligen Ulrich. Nun naht die Premiere.

Wie sie es selber bezeichnet, hat Risch dazu aber einen ganz eigenen Ansatz bei ihrer „Unterallgäuer Herbergssuche“ gewählt. „Ich habe die Geschichte ganz neu geschrieben und sie weicht von den üblichen Herbergssuchen, die derzeit landauf und landab laufen, ab", erläutert sie. Am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Dezember, jeweils um 15 Uhr, gelangt dieses neue Werk von ihr in der Pfarrkirche von St. Justina in Bad Wörishofen zur Aufführung.

