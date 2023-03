Profitiert die Kneippstadt Bad Wörishofen zu wenig von Kneipp?

Plus Die Tourismuszahlen in Bad Wörishofen geben nach dem Corona-Einbruch wieder Anlass zur Hoffnung. Einer unerfreulichen Entwicklung soll nun gegengesteuert werden.

Mit einer bemerkenswerten Aussage kommentierte Bad Wörishofens Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) die Vorstellung der Aktivitäten des Kur- und Tourismusverbandes bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kur, Tourismus und Wirtschaft im Kneippstädter Stadtrat. Er hatte erfahren, dass der Negativtrend bei anderen Kneippkurorten nicht so ausgeprägt ausfalle, wie ausgerechnet im Kneippkurort Bad Wörishofen schlechthin. Damit verband er die Frage: "Sind wir innovativ und mutig genug oder müssen wir etwas anders machen?" Er forderte deshalb, hier gegenzusteuern und vor allem mehr junge Menschen für die Kneippstadt zu begeistern.

Er wollte dies jedoch nicht als Kritik an der insgesamt ausgezeichneten Arbeit des KTB verstanden wissen und lobte dessen Arbeit. Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd erläuterte in ihrem Bericht, dass die Zahl der Ankünfte zum Ende des Jahres 2022 mit 122.813 bereits wieder über der Zahl des Vorjahres und weit über dem Krisenjahr 2019 gelegen habe. Dasselbe drückte mit 530.000 auch die Zahl der Übernachtungen aus. Sie kommentierte dies mit der Aussage eines "leisen Lüftchens der Hoffnung" für dieses Jahr.

95 Prozent der Gäste in Bad Wörishofen sind zur Kur oder im Urlaub

Ebenso interessant sei, dass für 95 Prozent der Gäste Kur oder Urlaub der Anlass für den Besuch in der Kneippstadt Anlass seien. Der Rest komme beruflich hierher. Herd berichtete außerdem, dass Bad Wörishofen aktuell in ein EU-Projekt zusammen mit Bad Füssing aufgenommen worden sei. Dabei geht es um Wirkfaktoren von Wald und Wasser zur Steigerung von Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensqualität.

Annerose Baumhämmel von der Gäste-Information ging auf den erfolgreichen "Tag der offenen Tür" mit zahlreichen Ausstellern und Angeboten im Kurhaus ein, stellte die neue Kurlounge und die "Mobile Touristinformation", die sich auf einem Lastenfahrrad befindet, vor. Breiteren Raum nahm das "Guinness-Rekordwochenende" ein, das Nicole Beisel vorstellte. Integriert in dieses Wochenende vom 20. bis zum 23. Juli sind die "Weiße Nacht" am Donnerstag, ein Partyabend mit Solid Age am Freitag, der Rekordversuch am Samstag und der verkaufsoffene Sonntag.

Außerdem soll an diesem Tag der Empfang von Heike Gödeke stattfinden, die eine Kneipp-Aktiv-Tour von Hamburg nach Bad Wörishofen unternimmt und dabei Stationen mit Kneippbezug einbaut. Für den Weltrekordversuch wurde inzwischen ein Vertrag mit der entsprechenden Agentur abgeschlossen. An mindestens zehn Kneippanlagen sollen zwischen 14 und 15 Uhr mindestens 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Wassertreten in die Becken steigen. Dazu finden jeweils Vorträge von Kneippexperten in Zusammenarbeit mit der Sebastian-Kneipp-Schule vor Ort statt. Die Teilnehmer sollten deshalb bereits ab 13 Uhr zu den Anlagen kommen.

Weiter stellte anschließend Cathrin Herd die künftigen Ansätze zur Strategie und der weiteren Ausrichtung der Arbeit des Kur- und Tourismusbetriebes vor. Bemerkenswerte Aussage dazu: Bad Wörishofen, der Kneippkurort schlechthin, konnte an der allgemeinen Marktentwicklung bezüglich des Gesundheitstourismus nicht voll partizipieren. Bei den Trends dazu fiel auf, dass nur vier Prozent der Urlauber reisen würden, um etwas für ihre Gesundheit tun zu wollen. Daraus wird empfohlen, noch enger mit dem Allgäu zusammenzuarbeiten, wo diese Zahl immerhin noch bei 6,5 liegt.

Als weiteren Auftrag formulierte Cathrin Herd schließlich den Start zu einer Qualitätsoffensive und die Verbesserung der Infrastruktur, nicht zuletzt wegen des starken Innenstadtverkehrs. Bei dem Leitbild und den Zielen gelte es, die Identität der Stadt herauszuarbeiten, die Attraktivität zu steigern, die Nachhaltigkeit besonders zu betonen und die Wertschöpfung zu steigern. Zu allem biete Bad Wörishofen gute Voraussetzungen. Dabei spiele die digitale Vermarktung über Social Media eine immer stärker werdende Rolle. Die Möglichkeiten dazu zeigte Cathrin Herd in der Social Media Strategie ausführlich auf. Dazu soll auch die Zusammenarbeit mit einer neuen Medien-Agentur beitragen.

In der relativ kurzen Diskussion merkte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) zusammenfassend an, dass an dem Bekannten und Bewährten festgehalten werden könne, jedoch die Strategien auch weiterentwickelt werden sollten. Daniel Pflügl schlug vor, beim Weltrekordversuch bei der Verbindung der Wassertretstellen nicht nur Busse, sondern auch einen Fahrrad-Guide einzusetzen. Paola Rauscher (Grüne) wünschte sich, dass das "Bespielen" der Wassertretanlagen mit Vorträgen und ähnlichem auch nach dem Versuch beibehalten werde, und Konrad Hölzle (CSU) betonte, dass das Wirgefühl mit dem Schlagwort "Wir sind Kneipp" mehr herausgestellt werden müsste. Den früheren Slogan "Gesundheit kommt von Wörishofen" wollte Peter Schneiderbanger wieder mehr herausgestellt haben, der dem Ausschuss als Vertreter der Ärzteschaft angehört.

Auf wenig Gegenliebe stieß ganz zum Schluss, als Hubert Holzbock das langjährige Anliegen von Ludwig Scharpf bezüglich des Einbeziehens der Krankenkassen zu einem einwöchigen Aufenthalt in Bad Wörishofen zur Gesunderhaltung und des Kennenlernens der Kneippstadt ins Gespräch bringen wollte. Holzbock gehört dem Ausschuss als Stimme der Hoteliers an. Der frühere Stadtrat Ludwig Scharpf war selbst als Zuhörer bei der Sitzung anwesend und verteilte anschließend ein Anschreiben an die Kassen, mit dem die Kurverwaltung seinen Wunsch umsetzen könne. Doch eingegangen darauf wurde erneut nicht.