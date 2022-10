Promis im Landeanflug auf Bad Wörishofen

Plus Seit 60 Jahren gibt es in Bad Wörishofen einen Flugplatz. Berühmte Persönlichkeiten sind seither hier gelandet. Wie es weitergeht, entscheidet die Jugend.

Ob hochrangige Politiker wie Franz Josef Strauß, bekannte Astronauten wie Ulf Merbold oder Stars aus Film und Fernsehen wie Heinz Rühmann, sie alle sind schon einmal in Bad Wörishofen gelandet – buchstäblich. Seit dem Jahre 1962 ist am nördlichen Stadtrand von Bad Wörishofen ein familiengeführter Flugplatz. Ob diese Besonderheit erhalten bleibt, wird die Jugend entscheiden.