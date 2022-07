Prostituierte bietet in Hotel illegal ihre Dienste an

In einem Bad Wörishofer Hotel gingen etliche Männer ein und aus, die gar nicht dort wohnten. Das machte erst das Personal und dann die Polizei misstrauisch.

In Bad Wörishofen hat die Polizei erneut einen Fall von illegaler Prostitution. Am Samstagnachmittag ging ein Hinweis ein. An der Rezeption eines Hotels hatte man bemerkt, dass Männer ein- und ausgehen, die in dem Haus kein Zimmer gebucht hatten. „Bei den Nachforschungen wurde tatsächlich eine Frau festgestellt, die dem ältesten Gewerbe der Welt nachging“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Frau ist zwar legal als Prostituierte registriert, hätte ihre Dienste aber nicht in Bad Wörishofen anbieten dürfen.

Die 42-jährige Frau gab an, registriert zu sein. Sie sei deshalb „prinzipiell legal ihrem Beruf“ nachgegangen, so die Polizei. Allerdings habe die Frau nicht gewusst, dass in Kleinstädten wie Bad Wörishofen Prostitution generell nicht erlaubt ist. Die Frau musste eine dreistellige Summe zur Strafe zahlen, da sie zudem über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfüge. (mz)

