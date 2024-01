Prügelei unter Kollegen endet im Krankenhaus

Ein betrunkener Mann verletzt seinen Kollegen bei einem Streit und wird von der Polizei in Gewahrsam genommen.

In der Silvesternacht kam es in einem Wörishofer Hotel zu einer Prügelei zwischen zwei Angestellten. Laut Polizei wollte ein 41-Jähriger seinem bereits betrunkenen 34-jährigen Kollegen verbieten, noch mehr Alkohol zu trinken. Der Jüngere rastete daraufhin aus und schlug zu. Er verletzte den 41-Jährigen durch einen Kopf- und Ellenbogenstoß so, dass dieser vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Da der 34-Jährige auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv auftrat, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (mz)