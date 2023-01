Publikum in Bad Wörishofen verzaubert von Schwanensee

Plus Ballett auf höchstem Niveau im Kursaal von Bad Wörishofen. Schwanensee hat nichts von seiner Faszination verloren.

Winterzeit ist Märchenzeit. Ein besonders schönes war nun im Kursaal zu sehen – das Ballett „Schwanensee“. Da braucht es keine Worte. Die Geschichte über die verwunschene Prinzessin Odette und ihren Liebsten, Prinz Siegfried, hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.