Publikum ist aus dem Häuschen: Zwölf Tenöre rocken den Kursaal

Wenn man von Liedern wie „Aber bitte mit Sahne“, „Imagine“ von den Beatles oder Songs von Michael Jackson spricht, dann denkt man nicht sofort an den Gesang von Tenören. Doch genau dies brachten „Die 12 Tenöre“ in einer Mega-Show, auf die Bühne des fast ausverkauften Kursaals. Wobei dieser Ausdruck fast noch untertrieben ist, selbst wenn man mit Superlativen vorsichtig sein sollte. Meistens reicht ja bereits ein Tenor, um den großen Raum akustisch auszufüllen. Wenn aber deren zwölf auf der Bühne stehen, dann geschieht das, was an diesem Abend passierte, der ehrenwerte Kursaal wurde durch die Stimmen in seinen Grundfesten erschüttert und durch das Publikum zum Beben gebracht. Etwas, was mehr als selten in dieser Qualität hier vorkommt. Es war eine spektakuläre Show mit 12 Top-Solisten, die zu einer fulminanten Einheit verschmolzen.

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kursaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Jackson Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis