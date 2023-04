Bad Wörishofen

"Queen of Sand" Irina Titova zeigt ihre Werke im Kurtheater

Irina Titova setzte sich zuerst in einen Sessel mit einem Erzählbuch, ehe sie die Geschichte frei nach Jules Verne „In 80 Tagen um die Welt“ mit Bildern aus Sand darstellte.

Plus Irina Titova gastierte im Kurhaus und zeigte eindrucksvoll, warum sie "Queen of Sand" genannt wird. Sie beherrscht die seltene Kunst der Sandmalerei wie vielleicht keine andere.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Faszinierend ist wohl der Begriff, der am besten zu dem Gastspiel passt, das Irina Titova den Besuchern im Kneippstädter Kurtheater bereitete. Sie bezeichnet sich selbst als „Queen of Sand“ und der Begriff ist sicher nicht zu hoch gegriffen, denn sie beherrscht die Kunst der Sandmalerei wie vielleicht keine andere mit dieser seltenen Technik. Es benötigt nur eine von unten beleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und feinen Sand und schon entstehen in atemberaubender Geschwindigkeit immer neue Bilder, die meist fließend ineinander übergehen.

Die Besucher wurde dabei auch nach New York mit der Freiheitsstatue entführt. Foto: Helmut Bader

Wenn Irina Titova dann einmal ein Bild für kurze Zeit stehen lässt, belohnt das Publikum dies sofort mit Szenenapplaus als Ausdruck der Bewunderung. Wischt sie für ein neues Bild das vorhergehende einfach von der Glasplatte, wird dies mit einem „Oh“ oder „Schade“ bedauert.

