Querelen im Bad Wörishofer Rathaus sorgten 2023 für Schlagzeilen

Plus Ein eskalierender Streit zwischen Bürgermeister und Kämmerer, Personalwechsel im großen Stil: Bad Wörishofens Rathaus stand im Mittelpunkt.

Bad Wörishofens Rathaus stand heuer plötzlich im Mittelpunkt eines landesweiten Interesses - allerdings nicht etwa seiner Architektur wegen, sondern wegen eines massenhaften Personalwechsels und eines eskalierten Streits zwischen Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) und dem damaligen Kämmerer und CSU-Parteikollegen Tim Hentrich. Zwischenzeitlicher Höhepunkt war ein Betretungsverbot fürs Rathaus, welches Welzel gegen Hentrich verhängt und später dann wieder zurückgenommen hatte.

Irgendwann wurde es auch Welzels Stellvertreter Daniel Pflügl (Grüne) zu viel. Der Zweite unterstellte dem Ersten Bürgermeister, ein "Kommunikationsproblem" mit seinen beiden Stellvertretern im Amt und darüber hinaus eine "ausgeprägte Kommunikationsstörung" zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben. Letzteres führe zu teils überzogenen und vorschnell getroffenen Konsequenzen. Zuvor hatte es bereits eine nichtöffentliche Sondersitzung des Stadtrates gegeben, in der es um den massiven Personalwechsel im Rathaus ging. Der Stadtrat schränkte die Befugnisse Welzels drastisch ein. Welzel darf seither nur noch in Abstimmung mit der Personalreferentin Doris Hofer (Grüne) relevante Personalentscheidungen treffen.