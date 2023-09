Radfahren in Bad Wörishofen soll sicherer werden - jetzt sind die Radler gefragt

Voting: Bad Wörishofens Stadtrat folgt dem Antrag von Grünen, SPD und ÖDP. Sie wollen, dass Radfahren in Bad Wörishofen künftig sicherer wird.

In Bad Wörishofen nutzen viele Bürger und Gäste das Fahrrad. Bei den Grünen, der SPD und der ÖDP blickt man dabei mit Sorge auf die Sicherheit der Radler. Die drei Parteien haben deshalb umfangreiche Maßnahmen gefordert, um die Radfahrenden besser zu schützen. Der Stadtrat ist einverstanden. Es muss sich einiges ändern.

Die Bad Wörishofer Grünen haben sich die Mühe gemacht und selbst Gefahrenstellen für Radler im Norden Bad Wörishofens aufgespürt und aufgelistet. Daraus folgte im Juni ein Antrag, der nun im Stadtrat behandelt wurde. Die Arbeit überzeugte. Der Beschluss fiel einstimmig. Die Verwaltung muss nun Vorschläge machen und Maßnahmen umsetzen, um die aufgezeigten Gefahrenstellen im Norden der Stadt zu entschärfen. Zudem muss die Stadtverwaltung Radfahrerinnen und Radfahrer befragen, um weitere Gefahrenstellen in anderen Teilen der Stadt zu identifizieren und Abhilfe zu schaffen, wo das möglich ist.

Der Radverkehr sei in Bad Wörishofen schon immer ein Stiefkind, kritisiert Doris Hofer von den Grünen

"Bad Wörishofen tut wenig, um das Radfahren im Stadtgebiet zu fördern und sicherer zu machen", kritisierten Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer und Jürgen Thiemann von der SPD in dem gemeinsamen Antrag. Zwar gebe es offizielle Fahrradstraßen. Diese seien aber weiterhin nicht vollständig markiert und "offensichtlich völlig in Vergessenheit geraten". Der Radverkehr werde in Bad Wörishofen immer schon "wie ein Stiefkind" behandelt, kritisierte Hofer in der Sitzung. Es sei wichtig, das Thema nun anzugehen.

Bei der geforderten Befragung müsse noch geklärt werden, wie diese aussehen soll, damit weite Teile der Bevölkerung erreicht werden, schilderte die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Milena Proske. Sie berichtete zudem, dass das Straßenbauamt Kempten vorhat, an der alten B18 bei Kirchdorf eine Querungshilfe einzubauen. Es handelt sich um den Einmündungsbereich der alten B18 in die Kreisstraße MN4. Es geht um die Verdingung zwischen Kirchdorf und Rammingen, die viele Menschen nutzen. Dass es dort regelmäßig gefährlich wird, wurde schon oft kritisiert. Zudem soll an der MN4 ein Geh- und Radweg bis nach Kirchdorf gebaut werden, berichtete Proske. Mit Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sei besprochen worden, dass die Stadt Bad Wörishofen zuerst den nötigen Baugrund kaufen muss, bevor die Detailplanungen beginnen können.

Radweg ins Gewerbegebiet von Bad Wörishofen endet an einem Kreisverkehr

Für die Radfahrer auf dem Weg von Bad Wörishofen nach Kirchdorf gebe es über die Hahnenfeldstraße und die Therme bereits eine durchgängige Verbindung.

Zur Verbindung von der Kernstadt ins Gewerbegebiet, die ebenfalls kritisiert wurde, teilte die Verwaltung mit, der Rad- und Fußweg an der Kirchdorfer Straße münde in einen Kreisverkehr mit Querungshilfen. Kurz danach gebe es seit einiger Zeit eine weitere Querungshilfe vor dem Lidl-Markt. Zuständig sei das Landratsamt. E

ine Querungshilfe auf der Kirchdorfer Straße vor der Lindenallee sei nicht möglich, weil dazu die Fahrbahnbreite nicht ausreiche und die Zufahrt der Milchwerke behindert werde. Querungshilfen würden zudem erst ab 500 Fahrzeugen empfohlen. Die letzte Messung dort habe 400 Fahrzeuge täglich ergeben.

Zur Verbindung vom Gärtnerweg zur Therme hieß es, dass der bestehende Geh- und Radweg eigentlich zu schmal sei. Vorgeschrieben seien 2,5 Meter. Würde man die Beschilderung anpassen, müssten die Radfahrer allerdings auf die Straße ausweichen. Die Verwaltung empfahl, über die Hahnenfeldstraße ins Gewerbegebiet zu fahren.