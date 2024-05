Radfahrer verletzt sich bei Sturz mit E-Bike

Ein 67 Jahre alter Mann fällt mit seinem E-Bike zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim. Er wird in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall mit einem E-Bike wurde am Mittwochnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 67-Jährige auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2518 aus Richtung Bad Wörishofen kommend in Richtung Mindelheim gestürzt. Die Ursache ist unklar. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Unterführung. Der Radfahrer habe keinen Helm getragen. Passanten verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus. (mz)