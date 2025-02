Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

An der Kreuzung Breitenbergstraße/Zugspitzstraße in der Wörishofer Gartenstadt hat es am Montagabend einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei hat eine 83-jährige Fahrradfahrerin die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. (mz)

