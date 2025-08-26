Radler überschlägt sich nach Zusammenstoß

Im Bereich der Bürgermeister-Stöckle- und der Bachstraße hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Auto auf der Bürgermeister-Stöckle-Straße und ein nachfolgender 63-jähriger Radfahrer wollte überholen. Als dieser bereits zum Überholvorgang angesetzt hatte, blinkte die 74-Jährige plötzlich und bog nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Radler stürzte und überschlug sich. Der Mann erlitt Schürfwunden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 74-Jährige muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen, so die Polizei. (mz).

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis