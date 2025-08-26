Icon Menü
Bad Wörishofen: Radler überschlägt sich nach Zusammenstoß

Bad Wörishofen

Radler überschlägt sich nach Zusammenstoß

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin offenbar den Radfahrer übersehen
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Einen Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad gab es in Bad Wörishofen.
    Einen Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad gab es in Bad Wörishofen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Im Bereich der Bürgermeister-Stöckle- und der Bachstraße hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Auto auf der Bürgermeister-Stöckle-Straße und ein nachfolgender 63-jähriger Radfahrer wollte überholen. Als dieser bereits zum Überholvorgang angesetzt hatte, blinkte die 74-Jährige plötzlich und bog nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Radler stürzte und überschlug sich. Der Mann erlitt Schürfwunden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 74-Jährige muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen, so die Polizei. (mz).

