Rätschen in Bad Wörishofen: Klappern für das Evangelium

Plus Video: Das Rätschen gehört für Bad Wörishofens Jugend zur Tradition. Angesichts des Ukraine-Krieges erhält der alte Brauch eine neue Bedeutung.

Nicht überall sind sie wohlgelitten. Manche schütteln den Kopf oder halten sich die Ohren zu, wenn die Ministrantinnen und Ministranten mit Rätschen durch die Bad Wörishofer Innenstadt ziehen. Andere freuen sich über den besonderen Lärm und denken an die eigene Kindheit zurück, als sie selbst beim Rätschen dabei waren.