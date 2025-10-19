Rätsel um unbekannte Gemälde im höchsten Haus Bad Wörishofens gelöst

Eva Ehrhart, die Leiterin des Seniorenzentrums „Ambiente Care“ im ehemaligen Haus Maximilian, dem einzigen Hochhaus Bad Wörishofens, ist offensichtlich niemand, der ältere Dinge einfach entsorgt und Erhart interessiert sich außerdem für Kunstgegenstände. So kam es, dass Bilder im Speisesaal des Hauses ihre Aufmerksamkeit weckten und sie es nicht zuließ, dass diese einfach in den Müll gewandert wären. Stattdessen zeigte sie die Werke kürzlich unserer Redaktion und brachte eine Recherche ins Rollen. Vom wem stammten die Gemälde wohl? Nun ist dieses Rätsel gelöst – und sogar Kreisheimatpfleger Markus Fischer schaltete sich ein, denn der Urheber ist ein bedeutender Mindelheimer.

Zunächst meldete sich Leserin Christine Schindele aus Türkheim in unserer Redaktion und konnte genau Auskunft geben, obwohl die Bilder bereits in den ersten 70er-Jahren, also vor über 50 Jahren entstanden sind und offensichtlich seitdem in dem Raum hängen. „Das weiß ich ganz genau“, teilte sie mit. „Die stammen von Erwin Holzbaur aus Mindelheim und ich war selber dabei, als er sie malte. Er war einige Wochen damit beschäftigt und fertigte sie direkt in dem Speisesaal an.“

Zu den Motiven der insgesamt sechs Bilder gehört etwa die Fischerei. Foto: Helmut Bader

Christine Schindele war damals im Hause der Familie Huber angestellt. Offensichtlich hatte der Erbauer des Maximilian, Dr. Max Huber, den Maler gut gekannt und ihn mit der Arbeit beauftragt. Den weithin bekannten Künstler und Kunstlehrer bei den Maristen in Mindelheim bezeichnet sie als sehr netten, freundlichen und bescheidenen Mann, der gerne lächelte und dem sie beim Malen auch über die Schultern schauen durfte. Er habe dabei immer seinen bekannten, weißen Mantel getragen.

Auch Kreisheimatpfleger Markus Fischer entdeckte die sechs großformatigen Bilder in unserer Zeitung und vermutete gleich, dass diese von Erwin Holzbaur stammen müssten. Jetzt war Fischer selbst vor Ort und sah sich die Gemälde genauer an. Sein Verdacht bestätigte sich. In seinem Amt verwaltet er den kompletten Nachlass des Künstlers und kennt dessen Werke deshalb sehr genau. „Typisch für Erwin Holzbaur sind nicht nur die zweifach lackierte Holzplatte und der vergoldete Rahmen, sondern auch die Mischtechnik und die Tempera-Malerei. Meistens hat er seine Werke mit Bleistift vorgezeichnet und dann gemalt“, so Fischer. Er erinnerte außerdem daran, welch große Bedeutung der 1927 geborene und 2010 verstorbene Erwin Holzbaur, vor allem für die Stadt Mindelheim, gehabt habe. Er habe sich an vielen öffentlichen Gebäuden wie dem Maristenkolleg oder in der Kirche von St. Stephan verewigt. Außerdem müsse er enorm fleißig gewesen sein, was man an der Vielzahl seiner Werke nachvollziehen kann. Das Malen sei ihm außerdem sehr leicht von der Hand gegangen. Fischer habe das selbst erlebt, als Holzbaur an seiner eigenen Hausfassade einst eine Sonnenuhr malte. Gelernt habe er bei Professor Hermann Kaspar an der Akademie für Bildende Künstler. Noch an viele Stellen sind auch seine Fresken in der Stadt zu finden.

Auch die Obsternte ist dokumentiert. Alle Gemälde wurden exakt an den Raum angepasst. Foto: Helmut Bader

Doch zurück zu den Bildern im Haus Maximilian. Hier fällt besonders auf, wie themenbezogen diese angefertigt wurden. „Holzbaur malte sechs quadratische Bilder von jeweils etwa einem Quadratmeter Größe und passte sie exakt in den Raum ein“, erläutert Markus Fischer. Dem damals schon als Speisesaal verwendeten Raum entsprechend beziehen sich die Motive auf die Herstellung der Lebensmittel, die auf den Teller kommen. Es gibt Bilder vom Metzger, Bäcker, Käser, von der Obst und Gemüseernte bis hin zur Fischerei. Dazu kommt, wie exakt diese in den Raum eingefügt wurden, denn jeweils links und rechts von jedem Bild ist eine Lampe angebracht, die zwar vor den über 50 Jahren wohl noch anders ausgesehen haben dürften. Doch auch die jetzigen passen noch gut dazu und spenden den Bildern das richtige Licht.

Erfreut zeigte sich am Ende ebenfalls Heimleiterin Eva Erhardt, dass sie nun eine endgültige Antwort auf ihre Frage erhielt. So lange sie das „Ambiente Care Seniorenheim“ im Haus Maximilian leiten wird, dürfte der historische Schatz an seinem Platz erhalten bleiben.

Heimleiterin Eva Ehrhart und Kreisheimatpfleger Markus Fischer aus Mindelheim begutachten eines der Holzbaur-Bilder im Speisesaal des Seniorenheimes Maximilian.

Zu den Motiven der insgesamt sechs Bilder gehören die Ernte von Gemüse, die Metzgerei,, die Bäckerei oder die Obsternte. (Auswahl)