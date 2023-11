Bad Wörishofen

Räuchern im Herbst und Winter: Wie passt das zu Kneipp?

Verbrennender Weihrauch - diesen Duft kennen die meisten von Weihnachten in der Kirche. Neben Weihrauch wird auch gern Myrrhe zum Räuchern verwendet.

Plus Aurelia Nachbauer aus Bad Wörishofen schlägt den Bogen von alten Bräuchen zur Lehre von Sebastian Kneipp. Über den Stellenwert seiner Therapie in Bad Wörishofen ist sie enttäuscht.

Eine enge Verbindung zur Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp verknüpft mit dem alten Wissen um die Wirkung des Räucherns – für Aurelia Nachbauer kein Widerspruch, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Angebliche Wintergeister entpuppen sich da womöglich schnell als Schimmelpilze. Für den Stellenwert von Kneipp in Bad Wörishofen findet sie derweil deutliche Worte: Nach dem Verkauf des Sebastianeums habe sie eigentlich einen Aufschrei erwartet.

Das erste Mal mit Räucherwerk in Verbindung kam Aurelia Nachbauer bei ihrer Oma, die regelmäßig die Wohnräume ausräucherte. Damals von ihr noch belächelt, hatte sie Jahre später ein Erlebnis, dass ihr die Bedeutung des Räucherns bewusst machte. Gemeinsam mit einer Freundin verbrachte sie einige Zeit auf einer Alpe. Als die Kühe sich weigerten in den Sall zu gehen, wusste ein alter Senn Rat. Nach dem Winter müsse der Stall ausgeräuchert werden, um die Wintergeister zu vertreiben. Die beiden befolgten den Ratschlag und die Tiere gingen problemlos in den Stall.

