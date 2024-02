Randalierer verletzt zwei Polizisten

Der 56-Jährige widersetzte sich der Festnahme und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Ein Mann ohne festen Wohnsitz hat am Mittwochabend in der Wörishofer Stadtmitte randaliert. Als eine Streife der Polizeiinspektion Bad Wörishofen den 56-Jährigen ansprechen wollte, reagierte dieser äußerst aggressiv und ging auf die Beamten los. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Den Mann nahmen die Beamten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete das Amtsgericht Memmingen Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. (mz)