Rasante Tanzeinlagen und Bio-Blasmusik bei den Sommerkonzerten

Sonnenschein und Spielfreude lassen die Konzerte der heimischen Gruppen und Kapellen zu etwas Besonderem werden.

Schöner können die Sommerkonzerte der heimischen Gruppen nicht sein, Sonnenschein pur bei allen Aufführungen. Das erfreut jedes Besucherherz. Rund um das Rondell vor dem Kurtheater tanzen, singen und musizieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Begeisterung.

Die Ensembles der Musikschule brachten mit Patrick Henrichs auch seine Trompetenschülerinnen Maria Frei und Franziska Horn auf die Bühne. Zu hören war unter anderem Filmmusik von John Williams. Die Percussion-Gruppe schlug bei Märschen im Takt. Akkordeonklänge ließen Korbinian Unglert und Maria Keißler-Rothdach mit dem „Balkan Tanz“ hören. Die Vielfalt der musikalischen Werke zeigten auch Marta Zsiros und ihre Geigenklasse. Sie spielten „Two Celtic Dances“.

Duett: Matthias Knöpfle und Edit Gazsarovszky Foto: Maria Schmid

Ingrid Baum begleitete Celina Pfaudler mit ihrer Gitarre beim Geigensolo. „Morning has broken“ spielten Valentina Hackspiel, Veronika Bauer, Tobias Haslach und Celina Pfaudler gemeinsam mit Marta Zsiros, unterstützt von Laura Ledermann und Ingrid Baum an ihren Gitarren. Laura war dann auch die Solistin beim „Haleluja“ von Leonard Cohen, verzaubernde, zarte Klänge. Ein weiteres Highlight bot Tobias Kaufmann mit seiner Posaune, am Klavier begleitet von Zsolt Gazsarovszky.

Bio-Blasmusik: Bad Wörishofens Bigband ganz analog. Foto: Maria Schmid

Mit Bio-Blasmusik, ganz ohne Mikrofone und Technik, so Bandleader Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer, sorgten die JazzKur Big Band-Musikanten. Und um die Vielfältigkeit der Blasmusik deutlich zu machen, spielten der Musikverein Dirlewang, ebenfalls mit Herrmannsdörfer am Pult, Märsche, Polkas und Walzer. Claudia Sachon und drei ihrer Jazztanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins boten zwischendurch rasante Tänze. Die Holzbläser der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule starteten in einen bunten Reigen der Melodien mit ihren Lehrkräften Kathrin Lapsit-Hanel und Edit Gazsarovszky. Der Musikverein Stockheim mit Dirigentin Sanni Risch sorgte für flotte, traditionelle Blasmusikklänge.

So geht es weiter: Freitag, 15. Juli, 10 Uhr: „Gentle Moods“; 16 Uhr, Klavierklasse und Holzbläser der Musikschule; 19.30 Uhr „Jazz meets Kneipp“ mit Sanni & Friends.

Die Musikkapelle Stockheim mit ihrer Dirigentin Sanni Risch präsentierte flotte Blasmusikklänge. Foto: Maria Schmid