Der nächste wichtige Amtsleiter im Wörishofer Rathaus geht

Plus Im Rathaus von Bad Wörishofen dreht sich das Personalkarussell. Bürgermeister Welzel nimmt den nächsten scheidenden Amtsleiter in die Pflicht.

Im Rathaus von Bad Wörishofen gibt es fünf Amtsleiter. Auf den meisten Positionen gab es in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfache Wechsel. Stadtbaumeister Roland Klier ist mittlerweile der mit Abstand altgedienteste Amtsleiter und bleibt es auch. Nicht nur Kämmerer und Wirtschaftsförderer Tim Hentrich verlässt das Rathaus, auch ein weiterer prominenter Amtsleiter nimmt seinen Hut. Das Personalkarussell im Rathaus dreht sich munter weiter.

Nächster, der geht, ist Ordnungsamtsleiter Andreas Létang. "Im Zuge der Versetzung des Kämmerers war absehbar, dass OrdnungsamtsleitIeiter Andreas Létang seinen Arbeitsplatz wechseln wird", sagt dazu Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU).