Rathaus-Security in Bad Wörishofen sorgt für Kritik

Dass die Stadt einen Sicherheitsdienst fürs Rathaus engagiert hat, stößt nicht nur bei manchen Bürgerinnen und Bürgern auf Kritik. Er sei „erschrocken“ über diese Nachricht, kritisierte Paul Gruschka (FW) im Stadtrat, ebenso wie „viele Bürger“. Gruschka nannte es „ein katastrophales Bild“. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) verteidigte dagegen das Vorgehen.