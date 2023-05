Bad Wörishofen

vor 39 Min.

Rathaus-Verbot für Amtsleiter: Kritik an Bad Wörishofens Bürgermeister

Plus Freie Wähler und Generation Fortschritt beklagen die Informationspolitik von Bürgermeister Welzel. Es geht um Maßnahmen gegen einen Amtsleiter.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) verbietet einem Amtsleiter, das Rathaus zu betreten – diese Nachricht sorgte für Aufsehen. Welzels Amtsvorgänger Paul Gruschka ( Freie Wähler) kritisiert das Vorgehen Welzels rund um die Maßnahme in deutlichen Worten.

"Der gesamte Stadtrat muss auf Klärung der Vorwürfe und der Entscheidung des Ersten Bürgermeisters bestehen", findet Paul Gruschka. "Aus der Bürgerschaft und dem Personal gibt es aufgrund der vielen Personalwechsel längst schon Vorwürfe, wie lange der Stadtrat denn noch zuschauen will." Er habe zwischenzeitlich noch keine ausführlichere Information des Stadtrates durch den Bürgermeister gegeben, teilte Gruschka auf Nachfrage mit. Er selbst habe "wieder einmal" erst aus der Mindelheimer Zeitung "mehr erfahren, als vom Ersten Bürgermeister in der Stadtratssitzung". Welzel hätte den Rat in nicht öffentlicher Sitzung informieren können, findet Gruschka. Diese Möglichkeit habe der Bürgermeister "nicht genutzt, obwohl dies, wie sich jetzt herausstellte, unbedingt nötig gewesen wäre".

