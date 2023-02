Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Razzia in Bad Wörishofen: Gaststätte war nicht das einzige Ziel

Plus Die Kripo vermutet illegale Pokerrunden in Bad Wörishofen. Durchsuchungen gab es auch an anderen Stellen in Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Als der unauffällige Transporter am Samstag um 23 Uhr vorfährt, geht plötzlich alles ganz schnell. Vermummte Spezialkräfte der Polizei springen aus dem Wagen und stürmen eine Gaststätte im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Nur Sekunden später sitzen dort die Gäste mit erhobenen Händen, denn niemand soll verschwinden lassen, was da auf den Tischen liegt.

