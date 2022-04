Reichen die Kita-Plätze jetzt noch aus?

So eine Situation sei nicht vorhersehbar gewesen, heißt es. In Bad Wörishofen gibt es derweil eine neue Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine.

Hat Bad Wörishofen ausreichend Kita-Plätze für geflüchtete Kinder aus der Ukraine? Man werde prüfen, ob die Stadt bereits reagieren müsse, sagt dazu die Hauptamtsleiterin Alisa Stiersdorfer. Auch im Landratsamt ist man alarmiert. Eine solche Situation sei nicht vorhersehbar gewesen. „Wir verschaffen uns derzeit einen Überblick“, sagt Behördensprecherin Eva Büchele.

Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) berichtet, dass derzeit nur schwer zu sagen sei, welcher Bedarf überhaupt besteht. Man wisse aktuell nicht, wie viele Kinder nach Bad Wörishofen kommen könnten und auch dort bleiben werden. Die Notunterkunft im Impfzentrum von Bad Wörishofen sei ja nur für die vorübergehende Unterbringung gedacht, erläuterte Welzel. Die Frage nach dem Platzbedarf hatte zuvor Pia Gruschka (FW) im Stadtrat aufgeworfen. Sicher sagen könne man aber nun, dass das geplante Neubaugebiet in Dorschhausen heuer noch keine Auswirkungen auf die Situation im Kindergarten von Dorschhausen und den anderen Wörishofer Kitas haben werde, so Welzel. Unlängst hatte Johann Suiter (Grüne) darauf hingewiesen, dass in Dorschhausen die Kindergartenplätze knapp werden. Aktuell sei der Kindergarten voll belegt.

Bislang haben sich im Unterallgäu 711 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet

Das Landratsamt empfiehlt den Gemeinden im Rahmen der Jugendhilfe, wie viele Kindergartenplätze sie vorhalten sollen. Kriegsflüchtlinge haben bei der Berechnung natürlich noch keine Rolle gespielt. Das stelle die Kitas deshalb „vor Herausforderungen“, teilt Eva Büchele mit. Man frage dort derzeit ab, wie viele Kinder aus der Ukraine bereits eine Einrichtung besuchen und ob Plätze frei sind oder werden. Im Unterallgäu haben sich laut Landratsamt mittlerweile 711 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet. Davon haben 65 den Landkreis bereits wieder verlassen. Von den verbliebenen 646 sind laut Büchele 67 jünger als sechs Jahre, 63 sind zwischen sechs und zehn Jahren und 124 zwischen elf und 17 Jahren.

So sollen Wohnungsanbieter und Geflüchtete miteinander in Kontakt kommen

In der Notunterkunft im Impfzentrum Bad Wörishofen leben derzeit etwa 70 Personen. „Wir versuchen, die Menschen möglichst zügig in andere Unterkünfte zu verlegen“, so Büchele. Rund 300 Angebote für Wohnungen lägen vor. „Nun unterstützen uns die Johanniter dabei, die Wohnungssuchenden und die Anbieter zusammenzubringen.“ Zudem sei das Landratsamt gerade dabei, selbst Unterkünfte anzumieten. Man habe acht Unterkünfte in Aussicht. Ein Großteil der Flüchtlinge sei allerdings privat untergekommen, etwa bei Verwandten und Bekannten „oder bei hilfsbereiten Unterallgäuer Bürgern.“

22 Geflüchtete seien zudem in einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft des Landkreises in Bad Wörishofen untergebracht, die erst kürzlich angemietet wurde.

Pia Gruschka wollte zudem wissen, in welcher Form die Stadt die Kindertagesstätte Glückshaus im Gewerbegebiet erweitern will. Für eine Erweiterung steht heuer Geld im Haushaltsentwurf der Stadt, der am Mittwoch vom Stadtrat beschlossen werden soll. Kämmerer Tim Hentrich berichtete, dass für das Geld Gelände im östlichen Bereich des Kindergartens zugekauft werden soll. Es gehe nicht um bauliche Erweiterungen.